szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

3 órája

Itt van a nyár, itt van újra – most érdemes szabadtéri programokat szervezni

Címkék#ősz#előrejelzés#időjárás

Továbbra is marad a napos, kellemes őszi időjárás. Mutatjuk, hány fokot jósolnak a holnapi időjárás-előrejelzés szerint.

Várkonyi Rozália

Szombaton hajnalban túlnyomóan derült idő várható, helyenként párás, ködös foltok kialakulhatnak. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre érzékeny tájakon 7 és 9 fok közötti értékek is előfordulhatnak – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

a holnapi időjárás-előrejelzés hajnalra térképen
A holnapi időjárás szerint továbbra is 10 fok felett lesz a hőmérséklet hajnalban
Fotó: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint szombaton délután többnyire napos, száraz idő várható, csupán a Dunántúl fölött jelenhet meg némi fátyolfelhőzet. A déli szél a Kisalföld térségében megélénkülhet, néhol erősebb lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délutánra 26 és 31 fok közé emelkedik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu