Itt van a nyár, itt van újra – most érdemes szabadtéri programokat szervezni

Szombaton hajnalban túlnyomóan derült idő várható, helyenként párás, ködös foltok kialakulhatnak. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre érzékeny tájakon 7 és 9 fok közötti értékek is előfordulhatnak – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás szerint továbbra is 10 fok felett lesz a hőmérséklet hajnalban

Fotó: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint szombaton délután többnyire napos, száraz idő várható, csupán a Dunántúl fölött jelenhet meg némi fátyolfelhőzet. A déli szél a Kisalföld térségében megélénkülhet, néhol erősebb lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délutánra 26 és 31 fok közé emelkedik.