Viharos széllel érkeznek a zivatarok, több megyére is figyelmeztetés van érvényben

Szerdán erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható csapadék, kisebb-nagyobb mennyiségben – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Holnapi időjárás: záporok, zivatarok várhatók

Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Mint írják, szerda délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, a délnyugati tájakon alig, máshol legalább több órára kisüt a nap. A déli óráktól délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26, 31 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben 22, 25 fok valószínű.

Riasztás

A HungaroMet előrejelzése szerint elsőfokú riasztás van érvényben Bács-Kiskunra is, szerdára. A déli, kora délutáni órákig a keleti, északkeleti tájakon előfordulhatnak zivatarok. Ezeket intenzív csapadék (10-25 milliméter), de kisebb méretű jég (2 centiméter) és erős vagy viharos széllökések (50-65 kilométer/óra) is kísérhetik.

Estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, és ott éjszaka egy-egy helyen ismét előfordulhat dörgés, villámlás. Szerdán napközben hazánk délnyugati felén fordulhat elő néhol zivatar, intenzív csapadék (15-25 milliméter) és esetleg viharos szél kíséretében.