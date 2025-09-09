1 órája
Viharos széllel érkeznek a zivatarok, több megyére is figyelmeztetés van érvényben
Egy időre elköszönhetünk a szikrázó napsütéstől, úgy tűnik, csapadékos napok várnak ránk. Cikkünkből megtudhatja, pontosan mit tartogat a holnapi időjárás.
Szerdán erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható csapadék, kisebb-nagyobb mennyiségben – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
Mint írják, szerda délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, a délnyugati tájakon alig, máshol legalább több órára kisüt a nap. A déli óráktól délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26, 31 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben 22, 25 fok valószínű.
Riasztás
A HungaroMet előrejelzése szerint elsőfokú riasztás van érvényben Bács-Kiskunra is, szerdára. A déli, kora délutáni órákig a keleti, északkeleti tájakon előfordulhatnak zivatarok. Ezeket intenzív csapadék (10-25 milliméter), de kisebb méretű jég (2 centiméter) és erős vagy viharos széllökések (50-65 kilométer/óra) is kísérhetik.
Estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, és ott éjszaka egy-egy helyen ismét előfordulhat dörgés, villámlás. Szerdán napközben hazánk délnyugati felén fordulhat elő néhol zivatar, intenzív csapadék (15-25 milliméter) és esetleg viharos szél kíséretében.
