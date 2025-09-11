2 órája
Még egy utolsó szeletet kapunk a nyárból, vasárnaptól minden megváltozik
Néhol borult, néhol napos az idő. Ez a nyár utószezonja, de még nem a vénasszonyok nyara. De vajon hogyan alakulnak majd a következő napok és főleg a hétvégi időjárás? Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük.
Elsőként Ország Ferenc tisztázta, hogy a vénasszonyok nyara vagy indiánnyár szeptember végén, október elején jellemző, amikor még a hosszú nappalok során 20-25 fokig is fel tud melegedni a környezet. A mostani időszak inkább az igazi nyár „utolsó lehetősége a próbálkozásra” – amely a most hétvégi időjárásunkra is befolyással lesz.
A napokban a nyárnak nem lesz esélye
Ha már nyári próbálkozás, a következő napokban más lesz a tendencia.
– Borult, felhős, csapadékos időjárásnak nézünk elébe csütörtökön, délután azonban már ismét kisüthet a nap, de addig jó pár milliméter csapadék lehullhat Kecskemét környékén, illetve a középső országrészben – mondta Ország Ferenc.
A hétvégi időjárás már kedvezőbb lesz
A csapadékos napokat pénteken és szombaton jobbára napsütéses, gomolyfelhős vagy változóan felsős idő váltja fel. Igaz, szombat délután egy-egy futó zápor vagy zivatar beköszönthet, de összességében kijelenthetjük, hogy a hét két legmelegebb napja a péntek és a szombat lesz 26-28 fokos csúcsokkal.
Vasárnap 22-23 fok lehet a maximum, nagy valószínűséggel csapadékkal, ismét egy hidegfront átvonulása miatt.
A következő napok időjárása
A hosszabbtávú előrejelzéseket figyelve a kecskeméti meteorológus közölte, úgy tűnik, hogy a jövő hét eleje – bár a szél élénk lehet – napsütéssel kezdődik.
Időjárásunk a következő napokban:
- Csütörtökön a hajnali, reggeli órákban eshet az eső, erős szél és 20 fok körüli csúcsok valószínűek.
- Pénteken és szombaton 26-28 fokos meleg várható.
- Szombaton délután van esély csapadékra.
- Vasárnap jó eséllyel záporokkal, zivatarokkal találkozhatunk.
- A hétfő napsütéssel kezdődhet, de a szél a hidegfront hátoldalán még élénk lehet.
