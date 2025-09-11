Még egy utolsó szeletet kapunk a nyárból, vasárnaptól minden megváltozik

Elsőként Ország Ferenc tisztázta, hogy a vénasszonyok nyara vagy indiánnyár szeptember végén, október elején jellemző, amikor még a hosszú nappalok során 20-25 fokig is fel tud melegedni a környezet. A mostani időszak inkább az igazi nyár „utolsó lehetősége a próbálkozásra” – amely a most hétvégi időjárásunkra is befolyással lesz.

A hétvégi időjárás napsütést és csapadékot is hozhat

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A napokban a nyárnak nem lesz esélye

Ha már nyári próbálkozás, a következő napokban más lesz a tendencia.

– Borult, felhős, csapadékos időjárásnak nézünk elébe csütörtökön, délután azonban már ismét kisüthet a nap, de addig jó pár milliméter csapadék lehullhat Kecskemét környékén, illetve a középső országrészben – mondta Ország Ferenc.

A hétvégi időjárás már kedvezőbb lesz

A csapadékos napokat pénteken és szombaton jobbára napsütéses, gomolyfelhős vagy változóan felsős idő váltja fel. Igaz, szombat délután egy-egy futó zápor vagy zivatar beköszönthet, de összességében kijelenthetjük, hogy a hét két legmelegebb napja a péntek és a szombat lesz 26-28 fokos csúcsokkal.

Vasárnap 22-23 fok lehet a maximum, nagy valószínűséggel csapadékkal, ismét egy hidegfront átvonulása miatt.

A következő napok időjárása

A hosszabbtávú előrejelzéseket figyelve a kecskeméti meteorológus közölte, úgy tűnik, hogy a jövő hét eleje – bár a szél élénk lehet – napsütéssel kezdődik.

Időjárásunk a következő napokban: