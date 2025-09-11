szeptember 11., csütörtök

Még egy utolsó szeletet kapunk a nyárból, vasárnaptól minden megváltozik

Néhol borult, néhol napos az idő. Ez a nyár utószezonja, de még nem a vénasszonyok nyara. De vajon hogyan alakulnak majd a következő napok és főleg a hétvégi időjárás? Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük.

Vizi Zalán

Elsőként Ország Ferenc tisztázta, hogy a vénasszonyok nyara vagy indiánnyár szeptember végén, október elején jellemző, amikor még a hosszú nappalok során 20-25 fokig is fel tud melegedni a környezet. A mostani időszak inkább az igazi nyár „utolsó lehetősége a próbálkozásra” – amely a most hétvégi időjárásunkra is befolyással lesz.

hétvégi időjárás, változékony idő,
A hétvégi időjárás napsütést és csapadékot is hozhat
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A napokban a nyárnak nem lesz esélye

Ha már nyári próbálkozás, a következő napokban más lesz a tendencia. 

– Borult, felhős, csapadékos időjárásnak nézünk elébe csütörtökön, délután azonban már ismét kisüthet a nap, de addig jó pár milliméter csapadék lehullhat Kecskemét környékén, illetve a középső országrészben – mondta Ország Ferenc.

A hétvégi időjárás már kedvezőbb lesz

A csapadékos napokat pénteken és szombaton jobbára napsütéses, gomolyfelhős vagy változóan felsős idő váltja fel. Igaz, szombat délután egy-egy futó zápor vagy zivatar beköszönthet, de összességében kijelenthetjük, hogy a hét két legmelegebb napja a péntek és a szombat lesz 26-28 fokos csúcsokkal. 

Vasárnap 22-23 fok lehet a maximum, nagy valószínűséggel csapadékkal, ismét egy hidegfront átvonulása miatt.

A következő napok időjárása

A hosszabbtávú előrejelzéseket figyelve a kecskeméti meteorológus közölte, úgy tűnik, hogy a jövő hét eleje – bár a szél élénk lehet – napsütéssel kezdődik.  

Időjárásunk a következő napokban:

  • Csütörtökön a hajnali, reggeli órákban eshet az eső, erős szél és 20 fok körüli csúcsok valószínűek.
  • Pénteken és szombaton 26-28 fokos meleg várható.
  • Szombaton délután van esély csapadékra.
  • Vasárnap jó eséllyel záporokkal, zivatarokkal találkozhatunk.
  • A hétfő napsütéssel kezdődhet, de a szél a hidegfront hátoldalán még élénk lehet.

 

