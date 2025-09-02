Kettészakadt az ország – a Dunántúl megmenekült, az Alföld esőért kiált

A múlt hétvégi időjárásnak köszönhetően hazánk nyugati felén jelentős mennyiségű csapadék érkezett, amelynek hatására a Dunántúlon sokfelé megszűnt a mezőgazdasági aszály. Az eső a talaj felső rétegeit is kellően átnedvesítette, így a nyári hónapok óta tartó vízhiány itt lényegében megszűnt. Ezzel szemben az Alföld és a keleti országrész jelentős részén alig esett, így a mezőgazdasági termelőknek továbbra is az aszály okoz komoly gondot.

A HungaroMet legfrissebb agrometeorológiai elemzése szerint a hétvégi időjárás alapvetően változtatta meg a mezőgazdasági helyzetet Magyarországon

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A múlt hétvégi időjárás változatos képet mutatott

A nyár utolsó hete még többnyire száraz, napos időt hozott, de péntek estére egy hullámzó frontrendszer érte el hazánkat, amely a hétvégére jelentős változást hozott a nyugati és középső országrészekben. A front hatására záporok, zivatarok alakultak ki, helyenként felhőszakadások is előfordultak. Szombatra virradóra a csapadék területi eloszlása változatos volt: a Dunántúlon sokfelé esett, míg keleten északnyugat felől fokozatosan érkezett a nedvesség, de jóval szerényebb mennyiségben.

Az Alföldön továbbra is súlyos a helyzet

A HungaroMet elemzéséből kiderül, hogy összességében a hét végére a Dunántúlon 20–60 milliméter közötti csapadék hullott, sőt, helyenként 70 millimétert is meghaladta az eső mennyisége. Kiemelkedő értékek főként a nyugati és délnyugati térségekben fordultak elő. Ezzel szemben a keleti országrészben csak kisebb foltokban esett 10 millimétert meghaladó csapadék, ami messze nem elegendő a szárazság enyhítéséhez. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege csaknem országszerte 20-40 milliméterrel a sokéves átlag alatt alakul, azt csak északon haladja meg kissé. Az ország nyugati és északi részén megszűnt, de az Alföld középső és déli részein továbbra is kiterjedt, súlyos aszály uralkodik.

Nem hoz megváltást az újabb eső

A meteorológiai előrejelzések szerint, a hét közepén is várhatók újabb záporok, zivatarok, de a lehulló csapadék mennyisége nem lesz elegendő ahhoz, hogy érdemben javítson a talajnedvesség helyzetén. A nyugati országrészben tehát már megszűnt a mezőgazdasági aszály, míg keleten továbbra is súlyos vízhiány okoz problémát a szántóföldi növénytermesztésben.