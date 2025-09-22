szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heti időjárás

1 órája

Búcsút int a nyárias idő, zord napok elé nézünk a héten

Címkék#előrejelzés#időjárás#szeptember#felhő

Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, mire kell számítanunk a heti időjárásban.

Várkonyi Rozália

Keddig tart még a kánikula, így aki teheti, tervezzen szabadidős programokat. Nézzük az e heti időjárást!

a heti időjárás jósol sok napsütést és záport is
A heti időjárás-előrejelzés szerint sok napsütésben lesz részünk a következő napokban
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A koponyeg.hu szerint hétfőn a szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet.

Heti időjárás

Kedd

Az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel szemben délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.

Szerda

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, főleg keleten zivatar. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. Mindössze 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtök

Folytatódik a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. Délután csak 19-22 fok valószínű.

Péntek

Borult idő ígérkezik, és többfelé fordulhat elő újabb eső, záporeső. Már csak 13 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu