Búcsút int a nyárias idő, zord napok elé nézünk a héten

Keddig tart még a kánikula, így aki teheti, tervezzen szabadidős programokat. Nézzük az e heti időjárást!

A heti időjárás-előrejelzés szerint sok napsütésben lesz részünk a következő napokban

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A koponyeg.hu szerint hétfőn a szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet.

Heti időjárás

Kedd

Az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel szemben délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.

Szerda

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, főleg keleten zivatar. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. Mindössze 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtök

Folytatódik a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. Délután csak 19-22 fok valószínű.

Péntek

Borult idő ígérkezik, és többfelé fordulhat elő újabb eső, záporeső. Már csak 13 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.