Visszatér a kánikula, a szeptember egyik legmelegebb napját jósolják

Heti időjárás: a hét második felére visszatér a kánikula

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az időjárás-előrejelzés szerint a hét elején kora őszi idő várható, előfordulhatnak záporok, zivatarok is, de a hét második felében ismét erősödik a nappali felmelegedés, megmutatkozik a vénasszonyok nyara.

A koponyeg.hu szerint hétfő reggelre főleg délnyugaton képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, fátyol- és gomolyfelhős idő várható. Északkeleten még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz.

Heti időjárás

Kedd

A kezdeti napsütés után északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az északnyugat szél. 21 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szerda

A reggeli párásság után északnyugat felől csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók, keleten egy-egy záporral. A szél délnyugatira fordul és megélénkül. 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtök

Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, és sok napsütés valószínű délután. Nem lesz csapadék. Mérséklődik a délnyugati szél. 24-25 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek

Visszatér a nyárias idő sok napsütéssel, csapadék nélkül. A hőmérséklet tovább emelkedik: a hétvégén délen 30 fokos hőség is lehet.