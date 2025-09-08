1 órája
Nyarat hoz a hétfő, de jön a feketeleves! Az időjárás minden arcát megmutatja a héten
Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, mire kell számítanunk az e heti időjárásban.
Folytatódik a szép idő. Szeptember második hétfője igazi kellemes, nyugodt időjárást ígér azok számára, akik szabadtéri programokat terveznének, de mi a helyzet a hét többi napján? Nézzük az e heti időjárást!
Az időjárás-előrejelzés szerint kifejezetten kedvezőnek mutatkozik a hétfői időjárás, hiszen a nap nagy részében a napsütésé lesz a főszerep. A koponyeg.hu szerint sok napsütésre számíthatunk, de időnként gomolyfelhők jelennek meg az égen, északkeleten helyenként zápor, vagy zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.
Heti időjárás
Kedd
Napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, elszórtan fordul elő zápor, zivatar. Tovább fokozódik a meleg, 31–33 fok várható.
Szerda
Többnyire erősen felhős lesz az ég, nyugat felől már elszórtan zápor, helyenként zivatar érkezhet. A nappali csúcshőmérséklet 27 fok köré mérséklődik.
Csütörtök
Kitart a borongós időjárás, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet 21 és 30 fok között változik, délkeleten maradhat a hőség.
Péntek
Változóan, időnként erősen felhős lesz az égbolt, de csak helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északi szél élénkké válik. Hajnalban 13–20 fok várható, délutánra 24 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
