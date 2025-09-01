Többféle arcát mutatja az időjárás a héten, jobb, mindenre felkészülni

Itt a szeptember első hete. Az elmúlt napokban újra igazi nyári időjárásnak örülhettünk, hiszen a reggeli hűvös után 30 fok föl is emelkedett a hőmérséklet. Nézzük az e heti időjárásnak mit jósolnak!

Ilyen lesz az előrejelzés szerint a heti időjárás

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A hétfői időjárás sokak számára kedvezőbb lesz. A koponyeg.hu szerint hétfőn, szeptember első napján sok napsütés várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz.

Heti időjárás-előrejelzés

Kedd

A napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak.

Szerda

Egy gyenge hidegfront miatt elszórtan záporok fordulhatnak elő, emellett a szél is megerősödik. A hőmérséklet 26 fok köré mérséklődik.

Csütörtök

Derűs, nyárias idő várható, délután 29–30 fok valószínű. A szél mérsékelt marad.

Péntek

Sok napsütésre, kevés felhőre van kilátás, csapadék nélkül. A szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 10–18, délután 27–33 fok ígérkezik.