4 órája
Többféle arcát mutatja az időjárás a héten, jobb, mindenre felkészülni
Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, milyen változásokra kell számítanunk az e heti időjárásban.
Itt a szeptember első hete. Az elmúlt napokban újra igazi nyári időjárásnak örülhettünk, hiszen a reggeli hűvös után 30 fok föl is emelkedett a hőmérséklet. Nézzük az e heti időjárásnak mit jósolnak!
A hétfői időjárás sokak számára kedvezőbb lesz. A koponyeg.hu szerint hétfőn, szeptember első napján sok napsütés várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz.
Heti időjárás-előrejelzés
Kedd
A napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak.
Szerda
Egy gyenge hidegfront miatt elszórtan záporok fordulhatnak elő, emellett a szél is megerősödik. A hőmérséklet 26 fok köré mérséklődik.
Csütörtök
Derűs, nyárias idő várható, délután 29–30 fok valószínű. A szél mérsékelt marad.
Péntek
Sok napsütésre, kevés felhőre van kilátás, csapadék nélkül. A szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 10–18, délután 27–33 fok ígérkezik.
