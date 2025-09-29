Drasztikus fordulat jön az időjárásban, így változik a hőmérséklet a héten

szeptember 29., hétfő

Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, mire kell számítanunk a heti időjárásban.

Digner Brigitta

A héten beköszönt az október és igazi kora őszi hangulatot hoz magával. Bár lesznek időszakok, amikor barátságosan kisüt a nap, a hőmérsékleten ez nem mindig érződik majd. Nézzük az e heti időjárást!

Mutatjuk, mire kell számítanunk a heti időjárásban
Drasztikus fordulat jön a heti időjárásban
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A koponyeg.hu szerint hétfőn a napos időszakok mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb zápor is kialakulhat. Reggel 5–10, délután 15–20 fok közötti értékek várhatók. 

Heti időjárás

Kedd

Továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap, főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.

Szerda

Változékony, borongós, kora őszi időre számíthatunk, keletről érkező záporokkal. A reggeli órákban mindössze 1–7 fok lesz, napközben is csak 12–17 fokig melegszik a levegő.

Csütörtök

Folytatódik a felhős, szeles és hűvös időjárás. Hajnalban körülbelül 3, délután 15 fok körüli hőmérséklet valószínű.

Péntek

Nagyrészt borongós égbolt jellemzi a napot, egyre több helyen alakul ki eső, zápor. Az északi, északkeleti szél többnyire élénk, olykor erős lökésekkel fúj. A hőmérséklet reggel 0 és +6, délután 11–17 fok között alakul.

