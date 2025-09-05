Extrém szárazság sújtotta a nyár utolsó hónapját, alig hullott csapadék

Az extrém meleg nyár utolsó hónapja sok helyen próbára tette a természetet és az embereket is. Hiába a locsolás, a növényzet nem bírta a tartós csapadékhiány okozta aszályos körülményeket.

30 napos csapadékösszeg 2025. szeptember 3-ig

Fotó: met.hu

Kissé magasabb hőmérséklet az átlagnál

Az országos átlaghőmérséklet augusztusban 21,7 °C volt, ami 0,5 fokkal haladta meg a sokéves átlagot. Bács-Kiskun megyében az átlaghőmérséklet különösen magasnak bizonyult, több térségben megközelítette a 23 °C-ot. Bár országos szinten nem volt extrém meleg, a Dél-Alföldön a hőség jobban éreztette a hatását.

Extrém szárazság és csapadékhiány

Az augusztusi országos átlagos csapadék 45,6 mm volt, ami 23 százalékkal maradt el a szokásos értéktől. Bács-Kiskunban azonban ennél is drámaibb volt a helyzet: több területen mindössze 20–35 mm hullott, sőt, akadtak települések, ahol csak 12 mm csapadék esett. Ez az extrém szárazság nemcsak a mezőgazdaságban okozott súlyos károkat, hanem több nagy kiterjedésű tűzesethez is vezetett.

Nyár végi szélsőségek

A csapadék eloszlása rendkívül egyenetlen volt: míg a Dunántúl északi részein egyes helyeken a 100 mm-t is meghaladta, addig Bács-Kiskun és a középső országrész komoly csapadékhiánnyal küzdött. A HungaroMet szerint a nagyobb esőzések szinte kizárólag a hónap elején és végén fordultak elő, így a hosszú, forró napok tartós szárazságot okoztak.