Heves zivatarok vetnek véget a rekkenő hőségnek, így búcsúzik a nyár

Péntekre igazi hőség várható az időjárás-előrejelzés szerint. A kánikula után viszont komoly változás lesz, erős széllökésekkel és lehűléssel érkeznek meg a zivatarok.

Várkonyi Rozália

Pénteken tetőzik a hőség, jellemzően 35 °C körüli csúcsértékekre számíthatunk, ezért erre a napra másodfokú figyelmeztető előrejelzés van kiadva Bács-Kiskunra is magas középhőmérséklet miatt. Ám hiába a jó idő, zivatarok rondíthatnak bele a szabadidős programokba. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint szombattól már érezhető lesz a közelgő front hatása is.

magas középhőmérséklet miatt másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki magas középhőmérsékletre, ám délután zivatarok csapnak le az országra
A kánikula után zivatarokat jósolnak péntekre
Fotó: met.hu

Zivatar és viharos széllökés

Mint írják, a napsütést időnként változó mennyiségű és vastagságú felhőzet zavarhatja, emellett a sivatagi por magas koncentrációja is szűrheti a napfényt. Délutántól nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekszik a záporok és zivatarok kialakulásának esélye is. Estig elsősorban a Dunántúl nyugati felén, majd az éjszaka folyamán egyre több helyen számíthatunk csapadékra.

A déli szél sokfelé élénk, az északnyugati térségben és a Dél-Alföldön pedig akár erős széllökések is kísérhetik. A zivatarok környezetében estefelé akár viharos lökések is előfordulhatnak.

hőség lesz az országban pénteken
Kecskeméten akár 36 fok is lehet pénteken
Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

 

