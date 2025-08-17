augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Erős szélre és felhőszakadásra figyelmeztetnek a szakemberek

Elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki Bács-Kiskunra is. Az érintett területeken heves zivatarokra, felhőszakadásra és erős széllökésekre lehet számítani.

Digner Brigitta

Bács-Kiskunban is elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik.

riasztás van érvényben zivatarok miatt
Heves zivatarokra és erős széllökésekre lehet számítani
Forrás: met.hu

A zivatarokat erős széllökések kísérhetik

A Hungaromet.hu tájékoztatása szerint vasárnap egész nap kedvezőek lesznek a feltételek zivatarok kialakulásához, legalacsonyabb valószínűséggel az északnyugati országrészben, nagyobb eséllyel pedig a Duna vonalában és attól keletre. A zivatarok környezetében viharos, akár 60-80 kilométer/órás széllökés, jellemzően kisebb méretű jég és intenzív (~15-25 milliméter, néhol felhőszakadás >30 milliméter) csapadék is kísérheti. Éjszaka északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, de várhatóan hétfőn a hajnali, reggeli órákra szűnhetnek meg teljesen a zivatarok. Hétfőn napközben zivatar már nem valószínű.

Magas középhőmérséklet

Vasárnap már csak délen néhol, kis körzetekben lehet 25 fok körül a napi középhőmérséklet.

 

