Előrejelzés

38 perce

Riasztást adtak ki Bács-Kiskunra, erős széllel érkezhetnek a zivatarok

Címkék#előrejelzés#eső#időjárás#zivatar#felhőszakadás

Elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben Bács-Kiskunra is. A zivatarok ma sem kímélnek bennünket.

Digner Brigitta

Pénteken elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki zivatarok, melyeket viharos széllökések, intenzív csapadék, északkeleten felhőszakadás, minimális eséllyel pedig apróbb szemű jég is kísérhet – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatarok miatt
Zivatarok kialakulására figyelmeztetnek a szakemberek
Forrás: met.hu

Ekkor érnek ide a zivatarok

Mint írják, a nap első felében erősen felhős idő várható, és északnyugatról újabb csapadékzóna érkezik, amely délkelet felé mozog. Kora este már inkább csak a keleti megyékben fordulnak elő erősen felhős, borult vagy csapadékos területek, majd késő estére ott is eláll az eső. 

Az előrejelzés szerint a Dunántúlon délután már napos idő valószínű. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet többfelé erős széllökések kísérhetik. A zivatarok környezetében is előfordulnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul majd, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

péntek délutáni időjárás
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul
Forrás: met.hu

 

 

