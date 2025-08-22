Riasztást adtak ki Bács-Kiskunra, erős széllel érkezhetnek a zivatarok

Pénteken elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki zivatarok, melyeket viharos széllökések, intenzív csapadék, északkeleten felhőszakadás, minimális eséllyel pedig apróbb szemű jég is kísérhet – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Zivatarok kialakulására figyelmeztetnek a szakemberek

Forrás: met.hu

Ekkor érnek ide a zivatarok

Mint írják, a nap első felében erősen felhős idő várható, és északnyugatról újabb csapadékzóna érkezik, amely délkelet felé mozog. Kora este már inkább csak a keleti megyékben fordulnak elő erősen felhős, borult vagy csapadékos területek, majd késő estére ott is eláll az eső.

Az előrejelzés szerint a Dunántúlon délután már napos idő valószínű. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet többfelé erős széllökések kísérhetik. A zivatarok környezetében is előfordulnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul majd, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.