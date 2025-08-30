augusztus 30., szombat

Szombaton elszabadul az időjárás, heves zivatarok és erős szél csap le az országra

Aki napos, nyugodt időre számít, annak most csalódnia kell. Záporos, zivataros és szeles időt hoz magával a szombati front.

Digner Brigitta

Szombaton sem pihen az időjárás. Hullámzó frontrendszer érte el a Kárpát-medencét, ennek következtében változékony, záporokkal és zivatarokkal tarkított napra számíthatunk, a nap is csak rövid időre bukkanhat elő.

Záporos, zivataros és szeles időnk lesz
Zivatarokkal és erős széllel érkezik a front
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Jön a front, jön a zivatar

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a légköri helyzet miatt az előrejelzés most a szokásosnál is bizonytalanabb, de az biztosnak tűnik, hogy többnyire felhős idő várható, mely legfeljebb reggel és délelőtt szakadozhat fel. A Dunántúlon és a középső országrészben délutántól újra nagy területen várható eső, zápor, helyenként zivatar is. 

A Tiszántúlon napközben még kicsi az esélye a csapadéknak, de estétől ott is megnő a valószínűsége. A zivatarokat helyenként erős, akár viharos széllökések is kísérhetik, különösen az intenzívebb cellák környezetében.

A hőmérséklet tág határok között mozog, míg a Dél-Alföldön és a Tiszántúlon 30–34 fok is lehet, addig a tartósabban csapadékos tájakon akár 25 fok alatt is maradhat a csúcshőmérséklet. Átlagosan 26–34 fok közötti maximumokra számíthatunk, a felhőzet és csapadék mennyiségétől függően.

Riasztás van érvényben

Elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatarok kialakulása miatt az ország egész területére. A változékonyság miatt a szombati programok tervezésekor érdemes rugalmasnak lenni, és figyelemmel kísérni az aktuális radaradatokat és riasztásokat!

citromsárga riasztás van érvényben
Elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben
Forrás: met.hu

 

