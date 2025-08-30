Szombaton elszabadul az időjárás, heves zivatarok és erős szél csap le az országra

Szombaton sem pihen az időjárás. Hullámzó frontrendszer érte el a Kárpát-medencét, ennek következtében változékony, záporokkal és zivatarokkal tarkított napra számíthatunk, a nap is csak rövid időre bukkanhat elő.

Zivatarokkal és erős széllel érkezik a front

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Jön a front, jön a zivatar

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a légköri helyzet miatt az előrejelzés most a szokásosnál is bizonytalanabb, de az biztosnak tűnik, hogy többnyire felhős idő várható, mely legfeljebb reggel és délelőtt szakadozhat fel. A Dunántúlon és a középső országrészben délutántól újra nagy területen várható eső, zápor, helyenként zivatar is.

A Tiszántúlon napközben még kicsi az esélye a csapadéknak, de estétől ott is megnő a valószínűsége. A zivatarokat helyenként erős, akár viharos széllökések is kísérhetik, különösen az intenzívebb cellák környezetében.

A hőmérséklet tág határok között mozog, míg a Dél-Alföldön és a Tiszántúlon 30–34 fok is lehet, addig a tartósabban csapadékos tájakon akár 25 fok alatt is maradhat a csúcshőmérséklet. Átlagosan 26–34 fok közötti maximumokra számíthatunk, a felhőzet és csapadék mennyiségétől függően.

Riasztás van érvényben

Elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatarok kialakulása miatt az ország egész területére. A változékonyság miatt a szombati programok tervezésekor érdemes rugalmasnak lenni, és figyelemmel kísérni az aktuális radaradatokat és riasztásokat!