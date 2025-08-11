„Jégcsapok lógnak majd az orrunkról!” – kemény télre figyelmeztetnek

augusztus 11., hétfő

Ideje felkészülni a zimankóra! A népi megfigyelések szerint idén aranyló ősz és kemény, fagyos tél vár ránk.

Baon.hu

A nyár forró ölelése után sokan már a hűvös, őszi reggelekről álmodoznak, de lehet, hogy a tél idén különösen erős markába zárja majd az országot. Legalábbis ezt üzenik a régi népi megfigyelések, amelyek évszázadok tapasztalata alapján próbálnak előre jelezni.

A hideg tél miatt egy férfi fázik
Kemény télre figyelmeztetnek a népi megfigyelések
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Augusztus első tíz napja idén szinte végig perzselő hőséget hozott. A hőmérséklet sok helyen 35 fok fölé kúszott, a gomolyfelhők alig mutatták meg magukat, és Lőrinc napja, augusztus 10-e is zavartalan napsütésben telt. A régi öregek szerint ez nem csupán nyárvégi szeszély: ha augusztus 1. és 10. között különösen meleg az idő, akkor a téli időjárás rendszerint kemény, fagyos, „harapós” lesz – írja a Köpönyeg.

Zimankós tél lesz?

Ez a minta annyiszor ismétlődött meg a múltban, hogy a mondás is megszületett:

Ha 1-je és 10-e között nagyon nagy a meleg, akkor zimankós tél lesz.

A modern meteorológia ugyan nem számol ezekkel az összefüggésekkel, de sokan ma is hisznek benne, hogy a természetnek megvannak a maga figyelmeztető jelei.

Lőrinc napja szép őszt ígér

A népi hagyomány másik izgalmas üzenete Lőrinc napjához kötődik: ha ezen a napon szép idő van, hosszú, száraz, napfényes ősz várható, ráadásul bőséges terméssel. Ez jó hír lehet a gazdáknak és a borvidékeknek, hiszen az őszi napsütés az édes, zamatos gyümölcsök és a kiváló borok egyik titka.

Mit üzen most a természet?

Ha a népi bölcsességnek hinni lehet, idén két dologra biztosan számíthatunk: aranyló, bő termést hozó őszre, és egy olyan télre, amihez valóban érdemes lesz előkészíteni a vastag kabátot és a teli fatárolót.

 

 

