Pokoli hőséget mértek Magyarországon, ez a terület az időjárási szélsőségek bajnoka

Pontosan egy éve, 2024. augusztus 13-án Kelebián olyan hőmérsékletet mértek, ami még a forró nyári napok között is ritkaságnak számít: 40,7 Celsius-fok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat és a HungaroMet adatai szerint ez volt akkor a napi országos legnagyobb maximumhőmérséklet, és nem mellesleg újabb bizonyítéka annak, hogy Bács-Kiskun vármegye a szélsőségek és a rekordok földje.

Bács-Kiskun a magyar időjárási rekordok bajnoka

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Bács-Kiskun vármegyében korábban is születtek elképesztő rekordok

Az abszolút magyar hőmérsékleti csúcsot például 2007. július 20-án Kiskunhalason mérték: ekkor 41,9 °C-ra izzott a levegő. Ugyanezen a napon Baján 41,0 °C-ot mértek, és ha mindezt összevetjük a település másik extrém értékével, a –34,1 °C-os hidegrekorddal (1942. január 24.), kijön a hazai csúcs: 75,1 Celsius-fokos hőingás, mellyel Baja tartja ezt a rekordot hazánkban.

A hideg sem kíméli a megyét: 1942. január 24-én Kecskemét-Miklóstelepen a nappali maximum is csak –23,0 °C volt, így gyakorlatilag egész nap sarkvidéki fagy uralkodott.

Ráadásul Bajához még egy rekord köthető: itt mérték 1942. január 24-én a legalacsonyabb napi középhőmérsékletet, –26,8 °C-ot.

A 2024-es kelebiai hőségrekord így egy újabb fejezet Bács-Kiskun időjárási „dicsőséglistáján”. A megye területe földrajzilag és éghajlatilag is hajlamos a szélsőségekre: nyáron a délies áramlások forró, száraz levegőt hoznak a Balkán felől, télen pedig az északról érkező légtömegek törhetnek be akadálytalanul.

Bár a 40,7 °C-os tavalyi csúcs még nem döntötte meg a 2007-es halasi rekordot, a trend aggasztó: az elmúlt években egyre gyakoribbak a 40 fok közeli vagy feletti értékek. Ha így folytatódik, könnyen lehet, hogy a következő országos melegrekord is Bács-Kiskunban születik meg.