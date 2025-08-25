Majdnem megdőlt hajnalban a hidegrekord, Baja továbbra is tartja a helyét a csúcson

Az időjárás ismét megmutatta, milyen szélsőségekre képes. Alig több mint egy évtizede Baján tombolt a nyár legnagyobb hősége, melegrekord dőlt, most pedig csípős hideggel indult a nap, és kevésen múlt, hogy hidegrekord szülessen – számolt be róla az Időkép.

Melegrekord Baján: 39,2 fok a múltban, ma hajnalban majdnem hidegrekord született

Fotó: Idokep.hu

Hajnalban csípős hideg borzolta a kedélyeket

A hét leghidegebb reggelét hozta a mai nap: a szél elcsendesedett, az ég derült maradt, így a fagyzugos területeken 5 fok alá hűlt a levegő. Az értékek alig néhány tizeddel maradtak el a korábbi országos hidegrekordtól, ugyanis Zabaron csupán 1,8 fokot mértek.

Baja tartja a melegrekordot

A kontraszt óriási: 2011-ben Baján 39,2 fokot mértek ezen a napon – ez a mai napig hivatalos melegrekord Magyarországon. A két szélsőség jól példázza, mennyire változékony a nyár végi időjárás.

Napos, kellemes délutánra számíthatunk

A hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel, többnyire csapadék nélkül. A nyugati-északnyugati szél helyenként megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 24 fok körül alakul. Bár a hidegrekord most elmaradt, a következő hajnalok továbbra is hűvösek lesznek.