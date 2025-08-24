Bács-Kiskun
56 perce
Kirándulásra alkalmas lesz az idő vasárnap
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie vasárnap.
A köpönyeg.hu szerint derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
