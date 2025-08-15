A nyár egyik legmelegebb napja jön, ez mindenkit megvisel majd

Szombat délután 33 és 39 fok között alakulhat a csúcsérték – adta hírül Facebook-oldalán a HungaroMet. Csütörtök éjféltől augusztus 17-éig (vasárnap) éjfélig van érvényben az egész ország területén a harmadfokú hőségriasztást. Ez azt jelenti, hogy a kánikula már mindenki egészségére veszélyes lehet, még akkor is, ha jó erőben vagyunk.

Szombaton tetőzik a kánikula

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A tetőfokára hág a kánikula

A rendkívül meleg időjárás miatt a HungaroMet is arra figyelmeztet Facebook-bejegyzésében hogy fokozottan figyeljünk a fényvédelemre és a folyadékbevitelre (kerüljük az alkoholos, cukros és koffeines italok fogyasztását). Javasolják tovább, hogy szombaton, amikor tetőzik a kánikula, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a tűző a napon.

Tűzgyújtási tilalom

A kánikula és a szárazság miatt múlt vasárnap óta országosan tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet rakni, még a kijelölt helyeken is. A növényzet száraz, ezért a legkisebb szikra is tüzet okozhat. Saját kertben bográcsozni vagy grillezni lehet, de a tüzet sose hagyjuk felügyelet nélkül.