Újra forróság perzseli Bács-Kiskunt, embert próbáló hétvége vár ránk

Másodfokú figyelmeztető előrejelzést van érvényben Bács-Kiskunban. Visszatért a kánikula a térségünkbe, vasárnap tovább fokozódik a forróság.

Kovács Nóra

A hét eleji kellemes időnek szombatra búcsút inthettünk. Narancssárga, másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben Bács-Kiskunban, visszatért a kánikula a következő napokban.

másodfokú figyelmeztető előrejelzés lép érvénybe, visszatért a kánikula Bács-Kiskunba,
Beköszönt a kánikula, nehéz napok előtt az idősek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Visszatér a kánikula

A HungaroMet.hu tájékoztatása szerint szombaton a Dél-Alföldön és az ország középső területein a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 Celsius-fokot, délkeleten a 27 fokot. Vasárnap az ország nagy részén 25 fok felett, a középső országrészben 27 fok felett, délkeleten 29 fok közelében alakulhat a napi átlaghőmérséklet.

kánikula lesz Bács-Kiskunban, másodfokú hőségriasztást adtak ki,
Másodfokú hőségriasztást adtak ki
Forrás: Hungaromet.hu

Mint arról hírportálunk is beszámolt, csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést szombaton. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Zivatarok is előfordulhatnak vasárnap

Vasárnap délután, este az északkeleti határ közelében illetve északnyugaton van esély egy-egy zivatarra viharos 60-75 kilométer/órás széllökés kíséretében.

 

