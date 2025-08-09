Újra forróság perzseli Bács-Kiskunt, embert próbáló hétvége vár ránk

A hét eleji kellemes időnek szombatra búcsút inthettünk. Narancssárga, másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben Bács-Kiskunban, visszatért a kánikula a következő napokban.

Beköszönt a kánikula, nehéz napok előtt az idősek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Visszatér a kánikula

A HungaroMet.hu tájékoztatása szerint szombaton a Dél-Alföldön és az ország középső területein a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 Celsius-fokot, délkeleten a 27 fokot. Vasárnap az ország nagy részén 25 fok felett, a középső országrészben 27 fok felett, délkeleten 29 fok közelében alakulhat a napi átlaghőmérséklet.

Másodfokú hőségriasztást adtak ki

Forrás: Hungaromet.hu

Mint arról hírportálunk is beszámolt, csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést szombaton. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Zivatarok is előfordulhatnak vasárnap

Vasárnap délután, este az északkeleti határ közelében illetve északnyugaton van esély egy-egy zivatarra viharos 60-75 kilométer/órás széllökés kíséretében.