1 órája
Újra forróság perzseli Bács-Kiskunt, embert próbáló hétvége vár ránk
Másodfokú figyelmeztető előrejelzést van érvényben Bács-Kiskunban. Visszatért a kánikula a térségünkbe, vasárnap tovább fokozódik a forróság.
A hét eleji kellemes időnek szombatra búcsút inthettünk. Narancssárga, másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben Bács-Kiskunban, visszatért a kánikula a következő napokban.
Visszatér a kánikula
A HungaroMet.hu tájékoztatása szerint szombaton a Dél-Alföldön és az ország középső területein a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 Celsius-fokot, délkeleten a 27 fokot. Vasárnap az ország nagy részén 25 fok felett, a középső országrészben 27 fok felett, délkeleten 29 fok közelében alakulhat a napi átlaghőmérséklet.
Mint arról hírportálunk is beszámolt, csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést szombaton. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Zivatarok is előfordulhatnak vasárnap
Vasárnap délután, este az északkeleti határ közelében illetve északnyugaton van esély egy-egy zivatarra viharos 60-75 kilométer/órás széllökés kíséretében.
