Drasztikus hőség jön a következő hetekben, még kritikusabb helyzetbe kerülhet az Alföld mezőgazdasága

Az elmúlt napok esőzései, hidegfrontja bizonyára mindenkinek kellemes meglepetés volt. A következő másfél hétben azonban visszatér a kánikula és az aszály.

Mócza Milán

Az elmúlt hetekben kellemes felfrissülést tapasztalhattunk országszerte több területen is. A hétvégén és az elkövetkezendő 8-10 napban azonban visszatér a kánikula – csapadékkal egy darabig nem kell számolni. A már sok problémát megélt kukorica és napraforgó, az érésben lévő zöldségek és gyümölcsök ismét kritikus, aszályos időszak elé néznekosztotta meg a lakossággal a HungaroMet legújabb közleményében.

A kánikula miatt aszály sújtja továbbra is a földeket
Kánikula várható Magyarországon, ismét visszatér az aszály
Fotó: MW / Illusztráció

Ismét romolhat a mezőgazdaság helyzete

Július végén és augusztus elején a megszokottól eltérően az egész országban csapadék és hidegfrontok váltották fel a hőséget. Bár régiónként igen változatos mennyiségű, helyenként 20 milliméter eső vagy annak akár két-háromszorosa is érkezett az elmúlt 10 napban. A legkevesebb – a már megszokott módon – az Alföldön és a Duna–Tisza-közén esett, itt alig pár milliméter csapadék hullott

A kukoricának és a napraforgónak, melyek sanyarú idei helyzetéről már korábban beszámoltunk, az elkövetkezendő hetekben is igen nagy szüksége lenne csapadékra, de rosszak a kilátások. Ráadásul az ebben az időszakban várható hőség és magas UV-sugárzás, mely megégeti a növények felszínét, tovább ronthatja az idei hozamot.

Kánikula van kilátásban

Az előttünk álló 8-10 napban anticiklon alakítja majd az időjárást, mely vasárnapig fokozatosan melegedő, akkor akár 33-38 fokos napi csúcshőmérsékletet is hozhat. Éjszakánként azonban 20 fok alá is lecsökkenhet a hőmérséklet, így ha lemegy a nap, egy pillanatra azért fel lehet majd lélegezni. 

Hétfőn egy gyenge hidegfront súrolja majd az országot, ám keddre visszatér a meleg és csapadék is csak legkorábban a jövő hétvégén várható majd.

Vízhiány téképen
Vízhiány a telítettséghez képest a talaj felső egy méteres rétegében 2025. augusztus 6-án
Fotó: met.hu

Az aszály miatt a szabadtéri tüzek száma is megszaporodhat

Júliusban szinte minden nap hírt adtunk a hatalmas szabadtéri tüzekről, melyek nagy része gabonaföldeken keletkezett. A gazdákat óriási veszteségek érték Bács-Kiskunban.

Hatalmas tűz ütött ki Tompa külterületén, kiemelt riasztási fokozatot rendeltek el

Egy kombájnon keletkezett tűz július 6-án a volt Bikás farmmal szemközti területen, Tompától Csikéria irányában. A kombájnt ugyan sikerült megmenteni, de a lángok átterjedtek a lábon álló gabonára, majd a vegyeserdő aljnövényzetére. 

A tompai gazdák elmondása szerint 6-8 hektáron pusztítottak a lángok. A becslések szerint több milliós kár keletkezett.

tűz, katasztrófavédelem, Bács-Kiskun
Lábon álló gabona és vegyeserdő aljnövényzete gyulladt ki Tompa külterületén
Fotó: Pozsgai Ákos

Mezőgazdasági munkagépekkel is felvették a harcot a hajósi tűzvész helyszínén

Harminc-negyven hektáron égett a gabona július 6-án Miske és Hajós között, az 5312-es út mindkét oldalán. A kalocsai és a kiskőrösi hivatásos tűzoltók dolgoztak a lángok továbbterjedésének megakadályozásán. Paksról, Dunaújvárosból, Szekszárdról, Bonyhádról, Soltról, Kisunmajsáról és Kecskemétről is érkezett segítség. A munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt. A tűzoltók munkáját mezőgazdasági munkagépekkel is segítették.

tűz, katasztrófavédelem, Bács-Kiskun
Tűzvész Hajóson
Fotó: Pozsgai Ákos

Lángra kapott az erdő aljnövényzete, 15 hektáron pusztított a tűz

Kigyulladt az erdő aljnövényzete Tázlár és Soltvadkert között július 5-én. Megközelítőleg tizenöt hektárt érintett a tűz, amihez kiskunhalasi, kiskőrösi, kiskunfélegyházi, kisteleki és kiskunmajsai hivatásos, valamint soltvadkerti önkormányzati tűzoltókat riasztottak. Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották a lángokat.

tűz, katasztrófavédelem, Bács-Kiskun
Tizenöt hektáron lángolt az aljnövényzet Tázlárnál
Fotó: Babud Jenő 

Mintegy négyszáz hektáron égett a gabona, több óráig dolgoztak a tűzoltók a helyszínen

Négyszáz hektárnyi lábon álló gabona égett Bácsborsód külterületén július 4-én. A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a bajai, a ruzsai, a nagybaracskai, a kalocsai, a kiskunmajsai, valamint a kiskunhalasi hivatásos és a bácsalmási önkormányzati, valamint a bácsbokodi, a bácsalmási, a katymári és a tataházi önkéntes tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. A munkálatokat négy erőgép és három lajtos kocsi is segítette.


 

 

