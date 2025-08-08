31 perce
Drasztikus hőség jön a következő hetekben, még kritikusabb helyzetbe kerülhet az Alföld mezőgazdasága
Az elmúlt napok esőzései, hidegfrontja bizonyára mindenkinek kellemes meglepetés volt. A következő másfél hétben azonban visszatér a kánikula és az aszály.
Az elmúlt hetekben kellemes felfrissülést tapasztalhattunk országszerte több területen is. A hétvégén és az elkövetkezendő 8-10 napban azonban visszatér a kánikula – csapadékkal egy darabig nem kell számolni. A már sok problémát megélt kukorica és napraforgó, az érésben lévő zöldségek és gyümölcsök ismét kritikus, aszályos időszak elé néznek – osztotta meg a lakossággal a HungaroMet legújabb közleményében.
Ismét romolhat a mezőgazdaság helyzete
Július végén és augusztus elején a megszokottól eltérően az egész országban csapadék és hidegfrontok váltották fel a hőséget. Bár régiónként igen változatos mennyiségű, helyenként 20 milliméter eső vagy annak akár két-háromszorosa is érkezett az elmúlt 10 napban. A legkevesebb – a már megszokott módon – az Alföldön és a Duna–Tisza-közén esett, itt alig pár milliméter csapadék hullott.
A kukoricának és a napraforgónak, melyek sanyarú idei helyzetéről már korábban beszámoltunk, az elkövetkezendő hetekben is igen nagy szüksége lenne csapadékra, de rosszak a kilátások. Ráadásul az ebben az időszakban várható hőség és magas UV-sugárzás, mely megégeti a növények felszínét, tovább ronthatja az idei hozamot.
Kánikula van kilátásban
Az előttünk álló 8-10 napban anticiklon alakítja majd az időjárást, mely vasárnapig fokozatosan melegedő, akkor akár 33-38 fokos napi csúcshőmérsékletet is hozhat. Éjszakánként azonban 20 fok alá is lecsökkenhet a hőmérséklet, így ha lemegy a nap, egy pillanatra azért fel lehet majd lélegezni.
Hétfőn egy gyenge hidegfront súrolja majd az országot, ám keddre visszatér a meleg és csapadék is csak legkorábban a jövő hétvégén várható majd.
Az aszály miatt a szabadtéri tüzek száma is megszaporodhat
Júliusban szinte minden nap hírt adtunk a hatalmas szabadtéri tüzekről, melyek nagy része gabonaföldeken keletkezett. A gazdákat óriási veszteségek érték Bács-Kiskunban.
Hatalmas tűz ütött ki Tompa külterületén, kiemelt riasztási fokozatot rendeltek el
Egy kombájnon keletkezett tűz július 6-án a volt Bikás farmmal szemközti területen, Tompától Csikéria irányában. A kombájnt ugyan sikerült megmenteni, de a lángok átterjedtek a lábon álló gabonára, majd a vegyeserdő aljnövényzetére.
A tompai gazdák elmondása szerint 6-8 hektáron pusztítottak a lángok. A becslések szerint több milliós kár keletkezett.
Mezőgazdasági munkagépekkel is felvették a harcot a hajósi tűzvész helyszínén
Harminc-negyven hektáron égett a gabona július 6-án Miske és Hajós között, az 5312-es út mindkét oldalán. A kalocsai és a kiskőrösi hivatásos tűzoltók dolgoztak a lángok továbbterjedésének megakadályozásán. Paksról, Dunaújvárosból, Szekszárdról, Bonyhádról, Soltról, Kisunmajsáról és Kecskemétről is érkezett segítség. A munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt. A tűzoltók munkáját mezőgazdasági munkagépekkel is segítették.
Lángra kapott az erdő aljnövényzete, 15 hektáron pusztított a tűz
Kigyulladt az erdő aljnövényzete Tázlár és Soltvadkert között július 5-én. Megközelítőleg tizenöt hektárt érintett a tűz, amihez kiskunhalasi, kiskőrösi, kiskunfélegyházi, kisteleki és kiskunmajsai hivatásos, valamint soltvadkerti önkormányzati tűzoltókat riasztottak. Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották a lángokat.
Mintegy négyszáz hektáron égett a gabona, több óráig dolgoztak a tűzoltók a helyszínen
Négyszáz hektárnyi lábon álló gabona égett Bácsborsód külterületén július 4-én. A Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a bajai, a ruzsai, a nagybaracskai, a kalocsai, a kiskunmajsai, valamint a kiskunhalasi hivatásos és a bácsalmási önkormányzati, valamint a bácsbokodi, a bácsalmási, a katymári és a tataházi önkéntes tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. A munkálatokat négy erőgép és három lajtos kocsi is segítette.