Drasztikus hőség jön a következő hetekben, még kritikusabb helyzetbe kerülhet az Alföld mezőgazdasága

Az elmúlt hetekben kellemes felfrissülést tapasztalhattunk országszerte több területen is. A hétvégén és az elkövetkezendő 8-10 napban azonban visszatér a kánikula – csapadékkal egy darabig nem kell számolni. A már sok problémát megélt kukorica és napraforgó, az érésben lévő zöldségek és gyümölcsök ismét kritikus, aszályos időszak elé néznek – osztotta meg a lakossággal a HungaroMet legújabb közleményében.

Kánikula várható Magyarországon, ismét visszatér az aszály

Fotó: MW / Illusztráció

Ismét romolhat a mezőgazdaság helyzete

Július végén és augusztus elején a megszokottól eltérően az egész országban csapadék és hidegfrontok váltották fel a hőséget. Bár régiónként igen változatos mennyiségű, helyenként 20 milliméter eső vagy annak akár két-háromszorosa is érkezett az elmúlt 10 napban. A legkevesebb – a már megszokott módon – az Alföldön és a Duna–Tisza-közén esett, itt alig pár milliméter csapadék hullott.

A kukoricának és a napraforgónak, melyek sanyarú idei helyzetéről már korábban beszámoltunk, az elkövetkezendő hetekben is igen nagy szüksége lenne csapadékra, de rosszak a kilátások. Ráadásul az ebben az időszakban várható hőség és magas UV-sugárzás, mely megégeti a növények felszínét, tovább ronthatja az idei hozamot.

Kánikula van kilátásban

Az előttünk álló 8-10 napban anticiklon alakítja majd az időjárást, mely vasárnapig fokozatosan melegedő, akkor akár 33-38 fokos napi csúcshőmérsékletet is hozhat. Éjszakánként azonban 20 fok alá is lecsökkenhet a hőmérséklet, így ha lemegy a nap, egy pillanatra azért fel lehet majd lélegezni.

Hétfőn egy gyenge hidegfront súrolja majd az országot, ám keddre visszatér a meleg és csapadék is csak legkorábban a jövő hétvégén várható majd.

Vízhiány a telítettséghez képest a talaj felső egy méteres rétegében 2025. augusztus 6-án

Fotó: met.hu

Az aszály miatt a szabadtéri tüzek száma is megszaporodhat

Júliusban szinte minden nap hírt adtunk a hatalmas szabadtéri tüzekről, melyek nagy része gabonaföldeken keletkezett. A gazdákat óriási veszteségek érték Bács-Kiskunban.

Hatalmas tűz ütött ki Tompa külterületén, kiemelt riasztási fokozatot rendeltek el

Egy kombájnon keletkezett tűz július 6-án a volt Bikás farmmal szemközti területen, Tompától Csikéria irányában. A kombájnt ugyan sikerült megmenteni, de a lángok átterjedtek a lábon álló gabonára, majd a vegyeserdő aljnövényzetére.