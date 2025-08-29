44 perce
Kvíz: felismered az időjárás legpusztítóbb jelenségeit?
Ezen a nyáron többször is sújtotta pusztító vihar Bács-Kiskunt is. Nézzük, olvasóink mennyit tudnak az időjárásról.
Döbbenetes ereje van a természetnek, amit ezen a nyáron is bebizonyított, amikor idén áprilisban hatalmas vihar pusztított Soltvadkerten. A kegyetlen időjárás a háztetőket leszaggatta, a jégeső betörte az ablakokat, a vihar gyökerestől kicsavart fákat és a soltvadkerti Fejes Krizantém Kertészetben is óriási károkat okozott.
Pár hónappal később, júliusban Kecskeméten is pusztított a vihar, leszakadt faágak és kidőlt oszlopok mutatták a vihar útját. Az erős szél a Kada iskola tetejéről a fém lemezborítást lerepítette, illetve az ítéletidő összedöntötte a kiskunmajsai ökotanya pajtaépületét is.
Kvíz az időjárási jelenségekről
Legújabb kvízünkben arra vagyunk kíváncsiak olvasóink mennyire vannak képbe az időjárási jelenségekkel.
