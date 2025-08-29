augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Feladvány

44 perce

Kvíz: felismered az időjárás legpusztítóbb jelenségeit?

Címkék#kvíz#időjárás#vihar

Ezen a nyáron többször is sújtotta pusztító vihar Bács-Kiskunt is. Nézzük, olvasóink mennyit tudnak az időjárásról.

Várkonyi Rozália

Döbbenetes ereje van a természetnek, amit ezen a nyáron is bebizonyított, amikor idén áprilisban hatalmas vihar pusztított Soltvadkerten. A kegyetlen időjárás a háztetőket leszaggatta, a jégeső betörte az ablakokat, a vihar gyökerestől kicsavart fákat és a soltvadkerti Fejes Krizantém Kertészetben is óriási károkat okozott.   

a szörnyű időjárás a soltvadkerti Fejes Krizantém Kertészet sem kímélte áprilisban
Borzalmas időjárás pusztított a soltvadkerti Fejes Krizantém Kertészetben is
Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

Pár hónappal később, júliusban Kecskeméten is pusztított a vihar, leszakadt faágak és kidőlt oszlopok mutatták a vihar útját. Az erős szél a Kada iskola tetejéről a fém lemezborítást lerepítette, illetve az ítéletidő összedöntötte a kiskunmajsai ökotanya pajtaépületét is.

Kvíz az időjárási jelenségekről

Legújabb kvízünkben arra vagyunk kíváncsiak olvasóink mennyire vannak képbe az időjárási jelenségekkel.

1.
Melyik évszakban a leggyakoribbak a zivatarok Magyarországon?
2.
Mi a légnyomás hirtelen csökkenésének egyik következménye?
3.
Mi a villámlás?
4.
Miből áll a viharban keletkező mennydörgés hangja?
5.
Melyik műszerrel mérik a szél sebességét?
6.
Milyen felhőkből alakul ki a zivatar?

Ha tetszett kvízjátékunk, próbáld ki korábbi feladványainkat is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu