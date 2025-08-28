Nem lesz kedves az időjárás az utolsó nyári hétvégén, erre jobb, ha mindenki felkészül

Ismét vendégünk volt Ország Ferenc, akivel természetesen górcső alá vettük, milyen idő vár ránk a következő napokban. Időjárásunk pont annyira lesz változatos, mint amilyen nyarat magunk mögött tudhatunk.

Tartogat meglepetéseket az időjárás

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A nyári időjárásból minden kijut az utolsó héten

Összességében és leegyszerűsítve a következő napok időjárása olyan lesz, amilyen a nyár harmadik harmadában, július végétől jellemző volt.

– Gyakori volt, hogy a hétközbeni időjárás forró és meleg volt, majd hétvégére elért bennünket egy-egy öblítő hidegfront, amelyből még némi csapadékot is tudtunk realizálni. Ez ezen a héten sem lesz másképp – mondta a kecskeméti meteorológus.

Jelenleg tehát egy hidegfront előoldalán vagyunk, amely a csütörtöki és pénteki napokon azt eredményezheti, hogy erős, délies széllel ömlik be a meleg a Kárpát-medencébe a mediterrán térségből. Ennek hatására folyamatosan emelkedő hőmérsékleteket lesz jellemző, pénteken akár a 35 fokot is átléphetjük majd.

Szombaton jön a hidegfront

A meleg levegő a hidegfront előoldalának köszönhető, viszont szombaton ténylegesen beköszönt majd a hidegfront, amelynek hatására a maximumokat tekintve akár tízfokos hőmérsékletcsökkenést is tapasztalhatunk. Könnyen előfordulhat, hogy rövid idő alatt, egyik napról a másikra 36 fokról 26 fokig süllyed vissza a hőmérő higanyszála a legmelegebb nappali órákban.

– A napsütést borultabb, csapadékosabb időjárás váltja fel, szombaton ismétlődő záporokra, zivatarokra érdemes számítani – tette hozzá Ország Ferenc.

Az utolsó nyári nap kevésbé lesz csapadékos

Az hidegfront gyorsan átvonul felettünk, és ennek a hátoldalán vasárnap hűvösebb, gomolyfelhős, de napos és kevésbé csapadékos idő vár ránk. Az esernyőt azért ne hagyjuk otthon, egy-egy futó zápor még vasárnap délután is kialakulhat.

– Így kezdődik majd jövő héten a tanév is, hiszen napsütéses, késő nyári, 25–28 fokos maximumokkal tarkított időjárással köszönt majd be a szeptember – fűzte hozzá a kecskeméti szakember.

Jövő héten újabb érintő hidegfront jön

A jelenlegi előrejelzések szerint jövő hét közepén egy érintő idegfront is várható lesz, ami előreláthatóan arra nem lesz elég, hogy csapadékot is hozzon, azonban 30 fok alatt tartja a legmagasabb nappali felmelegedést. A hét második felében viszont újra elcsíphetjük a 30 fok környéki, akár kevéssel afeletti hőmérsékleteket is.