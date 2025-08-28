1 órája
Nem lesz kedves az időjárás az utolsó nyári hétvégén, erre jobb, ha mindenki felkészül
Eljött az nyár utolsó hete, egy hétvégénk még van, mielőtt újraindulna az iskolaszezon. Az időjárásunk viszont tartogat meglepetéseket. Erről és a szeptember első napjainak időjárásáról Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük.
Ismét vendégünk volt Ország Ferenc, akivel természetesen górcső alá vettük, milyen idő vár ránk a következő napokban. Időjárásunk pont annyira lesz változatos, mint amilyen nyarat magunk mögött tudhatunk.
A nyári időjárásból minden kijut az utolsó héten
Összességében és leegyszerűsítve a következő napok időjárása olyan lesz, amilyen a nyár harmadik harmadában, július végétől jellemző volt.
– Gyakori volt, hogy a hétközbeni időjárás forró és meleg volt, majd hétvégére elért bennünket egy-egy öblítő hidegfront, amelyből még némi csapadékot is tudtunk realizálni. Ez ezen a héten sem lesz másképp – mondta a kecskeméti meteorológus.
Jelenleg tehát egy hidegfront előoldalán vagyunk, amely a csütörtöki és pénteki napokon azt eredményezheti, hogy erős, délies széllel ömlik be a meleg a Kárpát-medencébe a mediterrán térségből. Ennek hatására folyamatosan emelkedő hőmérsékleteket lesz jellemző, pénteken akár a 35 fokot is átléphetjük majd.
Szombaton jön a hidegfront
A meleg levegő a hidegfront előoldalának köszönhető, viszont szombaton ténylegesen beköszönt majd a hidegfront, amelynek hatására a maximumokat tekintve akár tízfokos hőmérsékletcsökkenést is tapasztalhatunk. Könnyen előfordulhat, hogy rövid idő alatt, egyik napról a másikra 36 fokról 26 fokig süllyed vissza a hőmérő higanyszála a legmelegebb nappali órákban.
– A napsütést borultabb, csapadékosabb időjárás váltja fel, szombaton ismétlődő záporokra, zivatarokra érdemes számítani – tette hozzá Ország Ferenc.
Az utolsó nyári nap kevésbé lesz csapadékos
Az hidegfront gyorsan átvonul felettünk, és ennek a hátoldalán vasárnap hűvösebb, gomolyfelhős, de napos és kevésbé csapadékos idő vár ránk. Az esernyőt azért ne hagyjuk otthon, egy-egy futó zápor még vasárnap délután is kialakulhat.
– Így kezdődik majd jövő héten a tanév is, hiszen napsütéses, késő nyári, 25–28 fokos maximumokkal tarkított időjárással köszönt majd be a szeptember – fűzte hozzá a kecskeméti szakember.
Jövő héten újabb érintő hidegfront jön
A jelenlegi előrejelzések szerint jövő hét közepén egy érintő idegfront is várható lesz, ami előreláthatóan arra nem lesz elég, hogy csapadékot is hozzon, azonban 30 fok alatt tartja a legmagasabb nappali felmelegedést. A hét második felében viszont újra elcsíphetjük a 30 fok környéki, akár kevéssel afeletti hőmérsékleteket is.
Összefoglalva, így alakul időjárásunk a következő napokban:
- csütörtökön 33–34 fok lehet,
- pénteken akár 35 fok fölé is mehet a hőmérséklet,
- szombaton hidegfront jön, 26–27 fok és borult, csapadékos idő várható,
- vasárnap kevesebb csapadék lesz,
- szeptember 1-től 25–28 fokos, napsütéses, felhős idő lesz,
- jövő hét közepén újabb hidegfront jön, de ez komoly változással nem jár majd,
- jövő hét második felétől kisebb felmelegedés várható, elérhetjük majd újra a 30 fokot is.