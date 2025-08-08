augusztus 8., péntek

Hétvégén pokoli hőség várható, mutatjuk, hol lesz a legmelegebb

Az elmúlt napokban igazi nyári idő volt, ám a kellemes meleget felváltja a kánikula. Hétvégén csapadékmentes időjárást ígérnek a meteorológusok.

Várkonyi Rozália

Szombatra elsőfokú, vasárnapra pedig másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki magas középhőmérséklet miatt. Mutatjuk, milyen hétvégi időjárást jósolnak. 

A hétvégi időjárás térképen
Az időjárás előrejelzés szerint magas középhőmérséklet miatt másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben Bács-Kiskunra is vasárnapra
Fotó: met.hu

Hétvégi időjárás

Pénteken felhőtlen, napos, száraz idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb néhol fordulhatnak elő napközben élénk lökések. A hőmérséklet délután 29 és 34, késő este 21, 26 fok között valószínű – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Az orvosmeteorológia szerint, habár fronthatással nem kell számolni, több fokos melegedés zajlik, emiatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás jelentkezhet.

Szombaton napos idő várható kevés felhővel. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31, 37 fok valószínű.

A vasárnapi időjárás-előrejelzés szerint csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem valószínű, igazi kánikula várható. Az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

Vasárnap hőmérséklet térképen
Bács-Kiskunban is igazi forróság lesz vasárnap
Fotó: met.hu

 

 

 

