Hétvégén pokoli hőség várható, mutatjuk, hol lesz a legmelegebb

Szombatra elsőfokú, vasárnapra pedig másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki magas középhőmérséklet miatt. Mutatjuk, milyen hétvégi időjárást jósolnak.

Az időjárás előrejelzés szerint magas középhőmérséklet miatt másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben Bács-Kiskunra is vasárnapra

Fotó: met.hu

Hétvégi időjárás

Pénteken felhőtlen, napos, száraz idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb néhol fordulhatnak elő napközben élénk lökések. A hőmérséklet délután 29 és 34, késő este 21, 26 fok között valószínű – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Az orvosmeteorológia szerint, habár fronthatással nem kell számolni, több fokos melegedés zajlik, emiatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás jelentkezhet.

Szombaton napos idő várható kevés felhővel. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31, 37 fok valószínű.

A vasárnapi időjárás-előrejelzés szerint csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem valószínű, igazi kánikula várható. Az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.