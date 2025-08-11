Nem tágít a hőség, erre a három megyére továbbra is figyelmeztetés van érvényben

Hétfőre és szerdára elsőfokú, csütörtökre pedig másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki magas középhőmérséklet miatt. Mutatjuk, milyen lesz a héten az időjárás.

Az időjárás-előrejelzés szerint csütörtökre másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki magas középhőmérséklet miatt

Időjárás-előrejelzés a hétre

Hétfő estére felhőtlen vagy derült lesz az ég, csapadék nem alakulhat ki. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad az északkeleti, keleti szél. Hajnalban általában 10, 17 fok várható, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb, vízpartok közelében enyhébb idő lesz – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Az orvosmeteorológia szerint, vasárnap este gyenge hidegfront érkezett, de hétfőre hatásai jelentősen gyengülnek. Emiatt a hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomáscsökkenés jelentkezhet.

Kedden szintén marad a felhőtlen vagy derült, zavartalanul napos idő. Csapadék nem lesz. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29, 34 fok között várható.

Szerdán sem lesz eső, felhőtlen idő várható, Sopronnál napközben élénk keleties széllel. Hajnalban általában 10, 16 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek valószínűek. Délutánra 31, 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön is nagy eséllyel marad a kánikula, csapadék nélkül. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 12, 17 fok várható, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a vízpartokon, belvárosokban és a magasabban fekvő helyeken valószínű. Délután 33, 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Ilyen lesz a tél

Hétfőn az is kiderült, hogy a népi megfigyelések szerint idén aranyló ősz és kemény, fagyos tél vár ránk.