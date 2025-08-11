augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

50 perce

Nem tágít a hőség, erre a három megyére továbbra is figyelmeztetés van érvényben

Címkék#kánikula#előrejelzés#időjárás

Már néhány napja igazi nyári időt élvezhetünk, és úgy tűnik továbbra is marad a kánikula. Az időjárás-előrejelzés szerint brutális hőség vár ránk.

Várkonyi Rozália

Hétfőre és szerdára elsőfokú, csütörtökre pedig másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki magas középhőmérséklet miatt. Mutatjuk, milyen lesz a héten az időjárás.

Az időjárás térképén látszik, hogy másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki magas középhőmérséklet miatt
Az időjárás-előrejelzés szerint csütörtökre másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki magas középhőmérséklet miatt
Fotó: met.hu

Időjárás-előrejelzés a hétre

Hétfő estére felhőtlen vagy derült lesz az ég, csapadék nem alakulhat ki. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad az északkeleti, keleti szél. Hajnalban általában 10, 17 fok várható, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb, vízpartok közelében enyhébb idő lesz – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Az orvosmeteorológia szerint, vasárnap este gyenge hidegfront érkezett, de hétfőre hatásai jelentősen gyengülnek. Emiatt a hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomáscsökkenés jelentkezhet.

Kedden szintén marad a felhőtlen vagy derült, zavartalanul napos idő. Csapadék nem lesz. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29, 34 fok között várható.

Szerdán sem lesz eső, felhőtlen idő várható, Sopronnál napközben élénk keleties széllel. Hajnalban általában 10, 16 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek valószínűek. Délutánra 31, 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön is nagy eséllyel marad a kánikula, csapadék nélkül. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 12, 17 fok várható, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a vízpartokon, belvárosokban és a magasabban fekvő helyeken valószínű. Délután 33, 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Ilyen lesz a tél

Hétfőn az is kiderült, hogy a népi megfigyelések szerint idén aranyló ősz és kemény, fagyos tél vár ránk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu