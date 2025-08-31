2 órája
Bács-Kiskunra is kiadták a riasztást, erős széllel és jéggel érkezhet a vihar
Ne hagyjuk otthon az esernyőnket az esti sétához. Az időjárás-előrejelzés szerint citromsárga riasztás és figyelmeztető előrejelzés van érvényben Bács-Kiskunra is.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint elsőfokú riasztás és figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatarok kialakulása miatt az ország több területére, köztük Bács-Kiskunra is. Az időjárás-előrejelzés szerint több milliméter eső is hullhat.
Érkezik a csapadékos időjárás
A tájékoztatás szerint az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Mint írják, vasárnap késő estig jellemzően a Duna-Tisza közé és az Alföld délkeleti részén még kialakulhatnak zivatarok átmeneti intenzív csapadék (10-30 milliméter) kíséretében. Hétfőn veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. Hétfőn a hajnali órákban az ország északi felében foltokban sűrű köd képződhet.
