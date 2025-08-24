Érdemes még strandolást tervezni? Mutatjuk, milyen időjárással búcsúzik a nyár

Az elmúlt nyarat az aszály és a kánikula jellemezte főként, júliusban viszont viharok is pusztítottak Bács-Kiskunban. A napokban elköszöntünk a 40 fokos hőmérséklettől, esett némi csapadék is, és a reggelek egyre hűvösebbek lettek. Megnéztük, hogy érdemes-e még szabadidős programot tervezni a következő napokra, illetve hogy milyen időjárást jósolnak augusztus utolsó napjaira.

Cikkünkből kiderül, milyen időjárást jósolnak a nyár utolsó napjaira

Milyen időjárással búcsúzik az augusztus?

Kedd

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint kedden napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhők kíséretében, csapadék nem valószínű. A délnyugati szél több helyen élénk lehet. Hajnalban 6 és 11 fok közé hűl a levegő, de a szélvédett, mélyebb területeken ennél hűvösebb is lehet, míg vízpartokon, magasabban fekvő vidékeken melegebb marad az éjszaka. Délutánra 25 és 31 fok közötti maximumok várhatók.

Szerda

Túlnyomóan napos, száraz idő várható, csak kevés felhő lehet az égen. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Reggel 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, a hidegre hajlamos területeken ennél hűvösebb is lehet. Napközben 27–33 fokig melegszik a levegő.

Csütörtök

Nagyrészt derült, napos időre van kilátás, a Nyugat-Dunántúlon lehet némi felhő az égen. Csapadék nem valószínű. A déli szél többfelé megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 13 és 20, délután 30 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Péntek

A keleti országrészben még napos idő valószínű, nyugaton viszont erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, és ott zápor, zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szelet több helyen erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Reggel 15 és 23, délután 31 és 38 fok közé melegedhet a levegő.

Szombat

Északnyugat felől átmenetileg több felhő lehet az égen, de többórás napsütésre is számíthatunk. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél északnyugatira, nyugatira fordul, és többfelé megerősödik. A minimumhőmérséklet 16 és 23, a maximum 30 és 35 fok között alakul, de az Északnyugat-Dunántúlon pár fokkal hűvösebb is lehet szombaton.