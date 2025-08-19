augusztus 19., kedd

Huba névnap

Kettészakadt az ország: óriási hőmérséklet-különbségeket mértek Fülöpházán és Szentgotthárdon

Szombaton igazi pokoli hőségben volt részünk, ám azóta csökkent a hőmérséklet. A HungaroMet Nonprofit Zrt. érdekes adatokat közölt a közösségi oldalán a hétfői és a keddi időjárás tekintetében.

Várkonyi Rozália

Hétfőn az érkező hidegfront hatására sokfelé labilizálódott a légkör, és alakult ki zápor, zivatar. Nagyobb számban hazánk keleti, délkeleti felén képződtek konvektív csapadékgócok. Az aszály miatt sokan örülhettek arrafelé a csapadéknak. A HungaroMet Nonprofit Zrt. mérőállomásai lokálisan 10-20 milliméter körüli csapadékösszeget regisztráltak, de természetesen ettől eltérő adatokat is észlelhettetek. Ám hiába a csapadékos időjárás, az ország több részén volt forróság hétfőn.

30 fokot mér a hőmérő az időjárásban
Nagy különbségeket mértek az időjárásban
Fotó:  Shutterstock.com / Illusztráció

Nyugodt, gomolyfelhős, napos, száraz időben volt részünk hétfőn, szinte mindenütt 30 fok alatti csúcsértékekkel. Éjjel kiderült az ég, és erősen lehűlt a levegő, a minimumok kedden hajnalban zömmel 9 és 15 fok között alakultak.

Fülöpházán volt a legmelegebb az időjárás

A HungaroMet Nonprofit Zrt. térképe szerint hétfőn este 6-kor Fülöpházán, Hattyús-széken volt a legmelegebb, ahol 30,2 fokot mértek, míg az ország túlsó végén Szentgotthárdon, Farkasfán volt a legalacsonyabb, ott 24,8 volt a hőmérséklet

hétfő este 6 órási hőmérsékletei térképen
Hétfőn este 6-kor ennyi fokot mértek az országban
Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

12 óra elteltével, kedden reggel 6-kor is érdekes adatokat rgisztráltak a meteorológusok. Akkor Siófokon 17,2 fok volt, míg az ország csücskében, Nyírtasson csupán 6,3 fokot mértek a hőmérők – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzéséből. 

Kedd reggel hat órási hőmérsékletek a országban
Kedden reggel hatkor Siófokon volt a legmelegebb, míg a leghűvösebb Nyírtasson
Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

 

