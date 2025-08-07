augusztus 7., csütörtök

Élvezzük ki a kellemes nyári hőmérsékletet ameddig lehet, érkezik a brutális kánikula

Címkék#előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Elsőfokú és másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki Bács-Kiskunra szombatra és vasárnap. Az időjárás-előrejelzés szerint a napi középhőmérséklet 25–27 °C felett alakulhat.

Várkonyi Rozália

A hétvégi időjárás-előrejelzés szerint magas középhőmérséklet miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki Bács-Kiskunra is szombatra – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Fotó: met.hu

Ilyen időjárás vár ránk a hétvégén

Szombaton túlnyomóan napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csapadék nem lesz. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 30, 36 fok valószínű – írja az előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Mint írják, vasárnapra magas középhőmérséklet miatt másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben vármegyénkre. 

Vasárnap napos időre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 38 fok között alakul.

 

 

