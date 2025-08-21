augusztus 21., csütörtök

Előrejelzés

1 órája

Heves zivatarok és felhőszakadás miatt is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat

Címkék#előrejelzés#időjárás#zivatar

A napsütéses ünnepnap után borult lesz az ég csütörtökön. Első-, illetve másodfokú figyelmeztető előrejelzés is érvényben van Bács-Kiskunra, az időjárás nem kegyelmez a délután órákban.

Várkonyi Rozália

Az időjárás-előrejelzés szerint csütörtökre narancssárga, másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben Bács-Kiskunra heves zivatarok miatt, emellett pedig felhőszakadás miatt is elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki.

időjárás-előrejelzés heves zivatarokra térképen
Az időjárás-előrejelzés szerint  csütörtökre narancssárga, másodfokú  figyelmeztető előrejelzés adtak ki Bács-Kiskunra is
Fotó: met.hu

Időjárás-előrejelzés csütörtökre

Többnyire felhős időre számíthatunk, de időnként hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak, különösen a délkeleti országrészben, ahol várhatóan a legtöbb napsütés lesz – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. közleményéből.

A reggeli órákban az északkeleti tájakról fokozatosan levonulnak a zivatarok, miközben délnyugat felől csapadékzónák érkeznek, amelyekből általában gyenge intenzitású, csepergő eső hullhat.

Délutántól az ország északnyugati felén egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyek délnyugat felől északkelet felé mozognak. Késő délutántól, estétől már az Alföldön is számítani lehet zivatarokra.

A zivatarokat helyenként felhőszakadás is kísérheti, a déli megyékben pedig heves zivatarok kialakulása sem kizárt. A többnyire délies irányú szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, akár viharossá is válhat.

Akár 36 fokot is mérhetünk

A legmagasabb nappali hőmérséklet igen széles tartományban alakul, 23 és 36 °C között. A leghűvösebb idő az Alpokalján és Észak-Borsodban várható, míg a legmelegebb a Dél-Alföldön lesz. Késő estére a hőmérséklet 17 és 24 °C közé csökken.

egy térképen mutatjuk, hogy 30 körül lesz a hőmérséklet Bács-Kiskunban
Bács-Kiskunban 30 fok körül alakul a hőmérséklet csütörtök délutánra
Fotó: met.hu

 

 

