Viharos hétvége elé nézünk, felhőszakadás és jég vet véget a melegnek

Az időjárás-előrejelzés szerint, több vármegyére, köztük Bács-Kiskunra is elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki zivatarok miatt szombatra és vasárnap is. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett megerősödhet a szél, és akár jégeső is előfordulhat.

Az időjárás zivatarokkal ronthatja el a hétvégét

Pénteken a késő délutáni óráktól egy hullámzó hidegfront közeledik, amely főként az ország északnyugati részén okozhat zivatarokat. Ezek környezetében erős széllökések (60–70 kilométer/óra), intenzív esőzés (10–15 milliméter), valamint apró szemű jég is kialakulhat – írja a HungaroMet Nonprofit Zrt..

A holnapi időjárás-előrejelzés

Szombat hajnalban az északnyugati térségben záporok mellett néhol zivatar is előfordulhat. A holnapi időjárás a délutáni, esti óráktól mutat változást, nyugat felől egyre több helyen várható zivatar, különösen a Dunántúlon, ahol akár zivatarlánc is kialakulhat, helyenként heves zivatarokkal. Ezeket erős esőzés (15–25 milliméter), viharos széllökések (65–75 kilométer/óra) és kisebb méretű jég kísérheti.

Az ország nyugati, északnyugati részén egy-egy heves zivatar is előfordulhat, melyeket felhőszakadás (>25–30 milliméter), erősen viharos szél (>80–90 kilométer/óra), valamint nagyobb méretű jég kísérhet.

A délkeleti területeken a napi középhőmérséklet elérheti a 25 Celsius-fokot.