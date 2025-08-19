Eső vagy önfeledt szórakozás? Kiderült, milyen időjárást jósolnak augusztus 20-ra

Augusztus 20-án számos kiváló programon vehetünk részt, most kiderül, hogy az időjárás kegyes lesz-e hozzánk és tudunk-e szabadidős programokat tervezni aznapra.

Íme az augusztus 20-ai időjárás előrejelzés

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Augusztus 20-ai időjárás

A HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzése szerint augusztus 20-án napközben még nyáriasan meleg, száraz időre számíthatunk. Egy hidegfront közeledik ugyan északnyugat felől, de ennek előterében még meleg, száraz levegő alakítja időjárásunkat. A déli, délnyugati szél többfelé élénk lehet, és a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. A napos időt gomolyfelhők tarkíthatják, de napközben csapadék nem várható.

Az augusztus 20-ai időjárás-előrejelzés szerint a délután második felétől, kora estétől kezdődhet változás. Nyugat felől egy nedvesebb légtömeg érkezik fölénk, emiatt főként az ország északnyugati részén már labilissá válik a légkör – ez azt jelenti, hogy megnő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Estétől tehát ott helyenként előfordulhatnak zivatarok, bár ezek ekkor még nem lesznek gyakoriak. A zivatarokat lokálisan erős széllökések (40–60 kilométer/óra) és intenzív eső is kísérheti.

Úgy tűnik, hogy Bács-Kiskunban sem kell tartanunk az esőtől és élvezhetjük az augusztus 20-ai programokat.