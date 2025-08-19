augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Eső vagy önfeledt szórakozás? Kiderült, milyen időjárást jósolnak augusztus 20-ra

Címkék#augusztus 20#előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Idén szerdára esik az államalapítás ünnepe. Ilyenkor jobbnál jobb programokkal készülnek a települések, ám az időjárás keresztbe tehet a tűzijátéknak és a szabadtéri koncerteknek. Lássuk, mit jósolnak a meteorológusok.

Várkonyi Rozália

Augusztus 20-án számos kiváló programon vehetünk részt, most kiderül, hogy az időjárás kegyes lesz-e hozzánk és tudunk-e szabadidős programokat tervezni aznapra.

Az időjárás-előrejelzés térképen augusztus 20-ára
Íme az augusztus 20-ai időjárás előrejelzés
Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Augusztus 20-ai időjárás

A HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzése szerint augusztus 20-án napközben még nyáriasan meleg, száraz időre számíthatunk. Egy hidegfront közeledik ugyan északnyugat felől, de ennek előterében még meleg, száraz levegő alakítja időjárásunkat. A déli, délnyugati szél többfelé élénk lehet, és a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. A napos időt gomolyfelhők tarkíthatják, de napközben csapadék nem várható.

Az augusztus 20-ai időjárás-előrejelzés szerint a délután második felétől, kora estétől kezdődhet változás. Nyugat felől egy nedvesebb légtömeg érkezik fölénk, emiatt főként az ország északnyugati részén már labilissá válik a légkör – ez azt jelenti, hogy megnő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Estétől tehát ott helyenként előfordulhatnak zivatarok, bár ezek ekkor még nem lesznek gyakoriak. A zivatarokat lokálisan erős széllökések (40–60 kilométer/óra) és intenzív eső is kísérheti.

Úgy tűnik, hogy Bács-Kiskunban sem kell tartanunk az esőtől és élvezhetjük az augusztus 20-ai programokat

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu