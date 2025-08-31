augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulók
Időjárás

1 órája

Kiadták a riasztást, térképen mutatjuk, hol lehet zivatar és jégeső

Címkék#időjárás#csapadék#zivatar

Jégeső, zivatar, erős szél. Az időjárás-előrejelzés szerint ez vár ránk vasárnap déltől.

Várkonyi Rozália

Szombaton hazánkat elérte a hullámzó hidegfront felhő- és csapadékrendszere ezért az ország nyugati felén jelentős mennyiségű eső esett. A legtöbb csapadékot Bakonybélben mérték, az Észak-Dunántúlon, a délnyugati határ térségében, majd a Duna mentén széles sávban intenzív zivatarok alakultak ki, ezeket helyenként felhőszakadás és viharos széllökések is kísérték. Vasárnapra is esős időjárást jósolnak.

az időjárás-előrejelzés szerint ezeken a helyeken lehet több csapadék
A térképen látszódik, hol lesz egyre kevesebb és egyre több felhő az időjárás előrejelzés szerint
Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Időjárás-előrejelzés: több helyen lehet zivatar az országban

Vasárnap Kelet-Magyarországon többfelé szakadozik a felhőzet, így a napsütés hatására megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. A konvektív csapadékgócok  elsősorban a Duna mentén létrejövő összeáramlási zónában jelennek meg először, de záporos gócok képződhetnek a hegyvidéki területek fölött, illetve az Alföld egyes részein is, ahol a meleg, nedves levegő kedvez a cellák kialakulásának. Eközben a Dunántúlon fokozatosan gyengül a csapadék, és a felhőzet is lassan szakadozni kezd – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzésében. 

Az országban több járásra is riasztást adtak ki zivatar és felhőszakadás miatt.

térképen, mely területekre adtak ki riasztást zivatarok miatt
Zivatarok miatt több helyre is elsőfokú riasztást adtak ki
Fotó: met.hu

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint vasárnap a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 milliméter) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 milliméter) társulhat (a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat). Emellett szélerősödés (45-65 kilométer/óra), esetleg kisméretű jég (< 1-2 centiméter) is kísérheti a zivatargócokat. A holnapi nap során veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. 

A holnap hajnali órákban az ország északi felében foltokban sűrű köd képződhet.

 

 

