Kiadták a riasztást, térképen mutatjuk, hol lehet zivatar és jégeső

Szombaton hazánkat elérte a hullámzó hidegfront felhő- és csapadékrendszere ezért az ország nyugati felén jelentős mennyiségű eső esett. A legtöbb csapadékot Bakonybélben mérték, az Észak-Dunántúlon, a délnyugati határ térségében, majd a Duna mentén széles sávban intenzív zivatarok alakultak ki, ezeket helyenként felhőszakadás és viharos széllökések is kísérték. Vasárnapra is esős időjárást jósolnak.

A térképen látszódik, hol lesz egyre kevesebb és egyre több felhő az időjárás előrejelzés szerint

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Időjárás-előrejelzés: több helyen lehet zivatar az országban

Vasárnap Kelet-Magyarországon többfelé szakadozik a felhőzet, így a napsütés hatására megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. A konvektív csapadékgócok elsősorban a Duna mentén létrejövő összeáramlási zónában jelennek meg először, de záporos gócok képződhetnek a hegyvidéki területek fölött, illetve az Alföld egyes részein is, ahol a meleg, nedves levegő kedvez a cellák kialakulásának. Eközben a Dunántúlon fokozatosan gyengül a csapadék, és a felhőzet is lassan szakadozni kezd – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzésében.

Az országban több járásra is riasztást adtak ki zivatar és felhőszakadás miatt.

Zivatarok miatt több helyre is elsőfokú riasztást adtak ki

Fotó: met.hu

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint vasárnap a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 milliméter) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 milliméter) társulhat (a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat). Emellett szélerősödés (45-65 kilométer/óra), esetleg kisméretű jég (< 1-2 centiméter) is kísérheti a zivatargócokat. A holnapi nap során veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

A holnap hajnali órákban az ország északi felében foltokban sűrű köd képződhet.