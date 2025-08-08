Bács-Kiskun
4 órája
Marad a kánikula? Mutatjuk!
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie pénteken.
A köpönyeg.hu szerint derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
