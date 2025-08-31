3 órája
Ilyen idővel búcsúzik a nyár
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie vasárnap.
A köpönyeg.hu szerint estig erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan (főleg a Dunától keletre) záporral, zivatarral. Délutánra mérséklődik az eleinte még élénk ÉNy-i szél. 25-26 fok körül alakul a hőmérséklet.
Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
