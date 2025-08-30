Rettenetes vihart jósolnak, ekkor csap le ránk az ítéletidő

A köpönyeg.hu szerint gyakran erősen felhős lesz az ég, délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza.

Jégesőt is jósolnak szombatra

Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.