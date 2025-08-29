Időjárás
2 órája
Bács-Kiskunban még rekkenő hőségre van kilátás
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie pénteken.
A köpönyeg.hu szerint eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A DNy-i szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
3 órája
Kiszáradó tavak, fuldokló halak: az aszály térdre kényszeríti a halastavakat is
14 órája
Szó sincs lakásár-robbanásról az Otthon Start miatt, így áll most az ingatlanpiac helyzete Bács-Kiskunban
