Bács-Kiskun
1 órája
A hűvös reggel után, délután változásra számíthatunk az időjárásban
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.
A köpönyeg.hu szerint gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg ÉK-en fordulhat elő zápor. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
2 órája
Hogyan segíthetjük gyermekünket az iskolakezdés zökkenőmentes átállásában? Íme 5 bevált módszer
13 órája
Érdemes még strandolást tervezni? Mutatjuk, milyen időjárással búcsúzik a nyár
