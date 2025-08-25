A hűvös reggel után, délután változásra számíthatunk az időjárásban

A köpönyeg.hu szerint gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg ÉK-en fordulhat elő zápor. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet.

Ilyen időt jósolnak szombatra

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.