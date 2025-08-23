augusztus 23., szombat

Fellélegezhetnek a frontérzékenyek

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szombaton.

Digner Brigitta

A köpönyeg.hu szerint napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, eső nélkül. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Mindössze 20 és 26 fok között mozoghat a hőmérséklet, kora őszies időnk lesz.

gomolyfelhős időre számíthatunk
Kora őszies időnk lesz szombaton
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

 

