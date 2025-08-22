augusztus 22., péntek

Visszaesik a hőmérséklet, újabb záporok várhatóak

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie pénteken.

Várkonyi Rozália

A köpönyeg.hu szerint erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok várható mindössze. Délután nyugaton már kisüt a nap hosszabb időszakokra is.

Eső áztatja a földeket pénteken
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

 

 

