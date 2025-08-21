1 órája
Erős széllel érkeznek a viharok
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie csütörtökön.
A köpönyeg.hu szerint gyakran lesz erősen felhős ég, de délelőtt DK-en még akár többórás napsütés is lehet. Eleinte inkább északon, északnyugaton alakulnak ki záporok, majd délutántól DNy felől egyre többfelé várható zivatar, zápor, estétől eső is. Az ÉNy-i szél megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek. ÉNy-on 25, DK-en még 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
