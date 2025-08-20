augusztus 20., szerda

Lesz-e eső augusztus 20-án? A meteorológusok ezt jósolják

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szerdán.

Várkonyi Rozália

A köpönyeg.hu szerint a ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal.

Felhős az ég
Ilyen időjárást jósolnak augusztus 20-ára
Fotó:   Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

 

