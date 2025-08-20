Bács-Kiskun
1 órája
Lesz-e eső augusztus 20-án? A meteorológusok ezt jósolják
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szerdán.
A köpönyeg.hu szerint a ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
2 órája
Bács-Kiskun igazi gyógyvíz-nagyhatalom, ezeken a településeken élvezheti az áldásos hatásokat
12 órája
Tűzijáték lefújva – ilyen programokkal ünnepel Bács-Kiskun augusztus 20-án
