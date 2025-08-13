augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Hőség

1 órája

Extrém időjárás jön! Ettől a naptól adták ki a harmadfokú hőségriasztást

Címkék#hőség#Hőségriasztás#időjárás#hőségriadó

Továbbra is marad a kánikula. Az országos tiszti főorvos a HungaroMet legfrissebb előrejelzése alapján augusztus 14-én (csütörtök) éjféltől augusztus 17-éig (vasárnap éjfélig) országos szinten harmadfokú hőségriasztást rendelt el.

Várkonyi Rozália

Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az ország teljes területére. Ez azt jelenti, hogy a kánikula már mindenki egészségére veszélyes lehet, még akkor is, ha jó erőben vagyunk. A következő napokban több helyen a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban pedig akár 35 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében.

A hőségriasztás alatt iszik egy férfi és egy kutya
Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el, igyunk megfelelő mennyiségű folyadékot
Fotó: MW / Illusztráció

Mit érdemes tudni és tenni hőségriasztásnál?

  • A nagy meleg gyorsan kimeríti a szervezetet, és a folyadék- illetve ásványianyag-veszteség miatt hamar rosszul érezhetjük magunkat.
  • Kerüljük az alkoholt, koffeint és a magas cukortartalmú italokat, mert ezek fokozzák a kiszáradás veszélyét.
  • A hétvégi szabadtéri programokra, fesztiválokra, sporteseményekre vagy strandolásra indulóknak ajánlott tudatosan felkészülni a hőségre.
  • A legforróbb órákban kerüljük a tűző napot, inkább árnyékba vagy hűvös helyre menjünk – javasolják.

Fontos figyelmeztetés!

Gyermekeket, időseket, betegeket és háziállatokat soha ne hagyjunk zárt autóban, még rövid időre sem! Az autók belseje percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Ha valaki ilyet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívót.

Élelmiszer- és tűzvédelmi tanácsok

  • Utazás, kirándulás vagy fesztivál esetén az élelmiszereket jól záródó hűtőtáskában tároljuk.
  • Vasárnap óta országosan tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet rakni, még a kijelölt helyeken is.
  • A növényzet száraz, ezért a legkisebb szikra is tüzet okozhat. Saját kertben bográcsozni vagy grillezni lehet, de a tüzet sose hagyjuk felügyelet nélkül.
  • Idén eddig 8106 szabadtéri tűz keletkezett, 55 ember megsérült, és 93 millió négyzetméter terület égett le.

Szén-monoxid-veszély

A nagy meleg csökkentheti a kémény huzatát, ezért ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, szén-monoxid képződhet. Idén már 245 alkalommal kellett tűzoltókat riasztani emiatt.

Ne feledjük!

A kisgyermekek, idősek és krónikus betegek különösen érzékenyek a hőségre. Figyeljünk rájuk, és egymásra is! A megfelelő óvintézkedések életet menthetnek.

Az aktuális hőségriasztások és egyéb veszélyjelzések élőben elérhetők a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásában, ami segít időben felkészülni a szélsőséges időjárási helyzetekre.

 

 

