Extrém időjárás jön! Ettől a naptól adták ki a harmadfokú hőségriasztást

Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az ország teljes területére. Ez azt jelenti, hogy a kánikula már mindenki egészségére veszélyes lehet, még akkor is, ha jó erőben vagyunk. A következő napokban több helyen a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban pedig akár 35 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében.

Mit érdemes tudni és tenni hőségriasztásnál?

A nagy meleg gyorsan kimeríti a szervezetet, és a folyadék- illetve ásványianyag-veszteség miatt hamar rosszul érezhetjük magunkat.

Kerüljük az alkoholt, koffeint és a magas cukortartalmú italokat, mert ezek fokozzák a kiszáradás veszélyét.

A hétvégi szabadtéri programokra, fesztiválokra, sporteseményekre vagy strandolásra indulóknak ajánlott tudatosan felkészülni a hőségre.

A legforróbb órákban kerüljük a tűző napot, inkább árnyékba vagy hűvös helyre menjünk – javasolják.

Fontos figyelmeztetés!

Gyermekeket, időseket, betegeket és háziállatokat soha ne hagyjunk zárt autóban, még rövid időre sem! Az autók belseje percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Ha valaki ilyet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívót.

Élelmiszer- és tűzvédelmi tanácsok

Utazás, kirándulás vagy fesztivál esetén az élelmiszereket jól záródó hűtőtáskában tároljuk.

Vasárnap óta országosan tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet rakni, még a kijelölt helyeken is.

A növényzet száraz, ezért a legkisebb szikra is tüzet okozhat. Saját kertben bográcsozni vagy grillezni lehet, de a tüzet sose hagyjuk felügyelet nélkül.

Idén eddig 8106 szabadtéri tűz keletkezett, 55 ember megsérült, és 93 millió négyzetméter terület égett le.

Szén-monoxid-veszély

A nagy meleg csökkentheti a kémény huzatát, ezért ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, szén-monoxid képződhet. Idén már 245 alkalommal kellett tűzoltókat riasztani emiatt.

Ne feledjük!

A kisgyermekek, idősek és krónikus betegek különösen érzékenyek a hőségre. Figyeljünk rájuk, és egymásra is! A megfelelő óvintézkedések életet menthetnek.