Jégesőt is kaphatunk a nyakunkba a nyár búcsúzójaként

Az elmúlt napokban a lehűlés után visszatért a kánikula. Nem lesz ez másként pénteken sem, azonban a holnapi időjárás tartogat némi meglepetést.

Digner Brigitta

Pénteken nem csak a kánikulával, de a heves zivatarokkal is fel kell vennünk a harcot. Mutatjuk, mit jósolnak a holnapi időjárás kapcsán a szakemberek.

ilyen lesz a holnapi időjárás
Holnapi időjárás: a maximum-hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul
Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A holnapi időjárás nem lesz kellemes, ugyanis pénteken tetőzik csak igazán a kánikula: az ország nagy részén 25 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet, a középső térségekben és a Dél-Alföldön pedig a 27 fokot is meghaladhatja. Kivételt csak az északkeleti tájak és a nyugati határvidék jelenthetnek – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Zivatarveszély

Péntek délutántól nyugat felől egyre labilisabbá válik a légkör, így először a Nyugat-Dunántúlon, majd estétől a Dunántúl középső területein is előfordulhatnak zivatarok. A cellákat erős szél és intenzív csapadék kísérheti, nyugaton pedig hevesebb zivatar sem zárható ki. Ez viharos széllökésekkel (60–80 kilométer/óra), jégesővel (1–3 centiméter) és 10–30 milliméter közötti csapadékkal járhat.

 

