augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Komoly vihar készülődik, letarolhatják Bács-Kiskunt a nagy erejű zivatarok

Címkék#előrejelzés#időjárás#zivatar#felhőszakadás

Az államalapítás ünnepén még igazi nyári időnek örülhetünk. Csütörtökre azonban első-, illetve másodfokú figyelmeztető előrejelzés is érvényben van Bács-Kiskunra. A holnapi időjárásban nem lesz köszönet.

Mester-Horváth Nikolett

Ragyogó napsütést és 30-35 fok körüli meleget élvezhetünk augusztus 20-án. Érdemes is kihasználni a jó időt, a holnapi időjárás ugyanis lehetetlenné teszi a szabadtéri programokat.

ezt tartogatja a holnapi időjárás
Érdemes kihasználni a jó időt, a holnapi időjárásban ugyanis nem lesz köszönet
Forrás: met.hu

Ezt tartogatja a holnapi időjárás

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint csütörtökre narancssárga, másodfokú  figyelmeztető előrejelzés is érvényben Bács-Kiskunra heves zivatarok miatt. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő viharos szél és jégeső is. A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység a késő esti óráktól fokozatosan gyengül, de teljesen nem szűnik meg.

Ráadásul felhőszakadás miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzés is érvényben van csütörtökre. Rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat az intenzív záporokból, zivatarokból.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu