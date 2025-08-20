1 órája
Komoly vihar készülődik, letarolhatják Bács-Kiskunt a nagy erejű zivatarok
Az államalapítás ünnepén még igazi nyári időnek örülhetünk. Csütörtökre azonban első-, illetve másodfokú figyelmeztető előrejelzés is érvényben van Bács-Kiskunra. A holnapi időjárásban nem lesz köszönet.
Ragyogó napsütést és 30-35 fok körüli meleget élvezhetünk augusztus 20-án. Érdemes is kihasználni a jó időt, a holnapi időjárás ugyanis lehetetlenné teszi a szabadtéri programokat.
Ezt tartogatja a holnapi időjárás
A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint csütörtökre narancssárga, másodfokú figyelmeztető előrejelzés is érvényben Bács-Kiskunra heves zivatarok miatt. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő viharos szél és jégeső is. A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység a késő esti óráktól fokozatosan gyengül, de teljesen nem szűnik meg.
Ráadásul felhőszakadás miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzés is érvényben van csütörtökre. Rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat az intenzív záporokból, zivatarokból.
